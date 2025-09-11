WSJ: секретная служба США усилит меры безопасности на мероприятиях с Трампом

По сведениям издания, меры безопасности на массовых мероприятиях с участием главы государства будут усилены. Ранее Белый дом опубликовал рабочий график руководителя вашингтонской администрации. Трамп намерен принять участие в церемонии в Пентагоне в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Он также посетит бейсбольный матч в Нью-Йорке.
Секретная служба США пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить информацию газеты The Washington Post о планах установить вокруг Белого дома масштабный периметр безопасности в связи с убийством Кирка. Она также пока не уточнила, принимаются ли у официальной резиденции президента дополнительные меры безопасности.
В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине. ФБР и местные правоохранительные органы продолжают поиски стрелявшего. Ранее были задержаны и после допроса освобождены два человека, подозревавшиеся в убийстве. По версии следствия, подозреваемый стрелял с крыши здания, расположенного рядом с местом выступления Кирка.