WSJ: секретная служба США усилит меры безопасности на мероприятиях с Трампом

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине. ФБР и местные правоохранительные органы продолжают поиски стрелявшего. Ранее были задержаны и после допроса освобождены два человека, подозревавшиеся в убийстве. По версии следствия, подозреваемый стрелял с крыши здания, расположенного рядом с местом выступления Кирка.