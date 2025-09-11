Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: секретная служба США усилит меры безопасности на мероприятиях с Трампом

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, приняла решение усилить меры безопасности во время мероприятий с участием президента Дональда Трампа из-за убийства в штате Юта активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

По сведениям издания, меры безопасности на массовых мероприятиях с участием главы государства будут усилены. Ранее Белый дом опубликовал рабочий график руководителя вашингтонской администрации. Трамп намерен принять участие в церемонии в Пентагоне в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Он также посетит бейсбольный матч в Нью-Йорке.

Секретная служба США пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить информацию газеты The Washington Post о планах установить вокруг Белого дома масштабный периметр безопасности в связи с убийством Кирка. Она также пока не уточнила, принимаются ли у официальной резиденции президента дополнительные меры безопасности.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине. ФБР и местные правоохранительные органы продолжают поиски стрелявшего. Ранее были задержаны и после допроса освобождены два человека, подозревавшиеся в убийстве. По версии следствия, подозреваемый стрелял с крыши здания, расположенного рядом с местом выступления Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше