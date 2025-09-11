Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране

КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Сложная экономическая ситуация в Молдавии привела к тому, что последние годы люди в стране работают больше, а получают меньше, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат.

Источник: Sputnik

«В Молдавии, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже — три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше», — заявил Филат журналистам.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди платят больше налогов, но при этом жизни в стране становится только хуже.

«Предприниматели задыхаются, затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли; небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: кризис некомпетентности партии “Действие и солидарность”, — подчеркнул Филат.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.