Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране

«В Молдавии, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже — три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше», — заявил Филат журналистам.
По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди платят больше налогов, но при этом жизни в стране становится только хуже.
«Предприниматели задыхаются, затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли; небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: кризис некомпетентности партии “Действие и солидарность”, — подчеркнул Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.