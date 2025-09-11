Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране

«В Молдавии, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже — три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше», — заявил Филат журналистам.