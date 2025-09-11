В Конгрессе США одобрили выделение $400 млн на помощь Украине

Конгрессмены вместе с тем отклонили предложение республиканки Марджори Тейлор Грин, требовавшей сократить финансирование Киева.
В документ добавили требование к Пентагону уведомлять Конгресс США о планах по приостановке или отмене оказания Украине военной помощи. Как напоминает NYT, летом Пентагон приостановил этот процесс без уведомления конгрессменов.
Выделение помощи вписали в законопроект о бюджете Пентагона 2026 год, общая сумма которого составила $892,6 млрд. Документ приняли 231 голосом против 196.
В июле комитет по вооруженным силам Сената США предложил выделить на помощи Украине большую сумму — $500 млн.
Материал дополняется.