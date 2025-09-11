Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе США одобрили выделение $400 млн на помощь Украине

Палата представителей США одобрила выделение $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности, сообщает The New York Times.

Источник: AP 2024

Конгрессмены вместе с тем отклонили предложение республиканки Марджори Тейлор Грин, требовавшей сократить финансирование Киева.

В документ добавили требование к Пентагону уведомлять Конгресс США о планах по приостановке или отмене оказания Украине военной помощи. Как напоминает NYT, летом Пентагон приостановил этот процесс без уведомления конгрессменов.

Выделение помощи вписали в законопроект о бюджете Пентагона 2026 год, общая сумма которого составила $892,6 млрд. Документ приняли 231 голосом против 196.

В июле комитет по вооруженным силам Сената США предложил выделить на помощи Украине большую сумму — $500 млн.

Материал дополняется.