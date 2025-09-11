Польша ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Белоруссией

«По просьбе оперативного командования видов Вооруженных сил в восточной части Польши будут введены ограничения воздушного движения в виде зоны ограничения EP R129», — говорится в заявлении.
Ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 9 декабря текущего года. Уточняется, что полеты в приграничной зоне запрещены, за исключением пилотируемых самолетов, работающих в соответствии с планом полета с соответствующими транспондерами и поддерживающих двустороннюю связь с воздушными властями.
Ранее, 10 сентября, портал Onet сообщил о закрытии четырех аэропортов в Варшаве, Жешуве и Люблине на фоне нарушения воздушного пространства страны беспилотниками (БПЛА). Позже эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. В тот же день глава республики Кароль Навроцкий обсудил данное происшествие с президентом США Дональдом Трампом.
В оперативном командовании Вооруженных сил (ВС) Польши заявили, что военнослужащим удалось ликвидировать несколько дронов, которые якобы были замешаны в «акте агрессии». Пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая уточнила, что всего было нейтрализовано 12 беспилотников.