Польша ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Белоруссией

Польша ограничила движение вдоль границы с Белоруссией и Украиной. Об этом 11 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Источник: AP 2024

«По просьбе оперативного командования видов Вооруженных сил в восточной части Польши будут введены ограничения воздушного движения в виде зоны ограничения EP R129», — говорится в заявлении.

Ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 9 декабря текущего года. Уточняется, что полеты в приграничной зоне запрещены, за исключением пилотируемых самолетов, работающих в соответствии с планом полета с соответствующими транспондерами и поддерживающих двустороннюю связь с воздушными властями.

Ранее, 10 сентября, портал Onet сообщил о закрытии четырех аэропортов в Варшаве, Жешуве и Люблине на фоне нарушения воздушного пространства страны беспилотниками (БПЛА). Позже эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. В тот же день глава республики Кароль Навроцкий обсудил данное происшествие с президентом США Дональдом Трампом.

В оперативном командовании Вооруженных сил (ВС) Польши заявили, что военнослужащим удалось ликвидировать несколько дронов, которые якобы были замешаны в «акте агрессии». Пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая уточнила, что всего было нейтрализовано 12 беспилотников.

