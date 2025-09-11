Ричмонд
Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Сент-Люсией, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik

В Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сент-Люсией.

говорится в сообщении

Документ от имени правительств двух стран подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций Менисса Рамбалли.

Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.

Также они договорились интенсифицировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подписание документа стало важным шагом к активизации взаимодействия Узбекистана со странами Карибского бассейна.

говорится в сообщении

Находящееся в восточной части Карибского моря островное государство Сент-Люсия стало 163-й страной, с которой республика установила дипломатические отношения.

