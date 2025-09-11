Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией

В Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сент-Люсией.
Документ от имени правительств двух стран подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций Менисса Рамбалли.
Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Также они договорились интенсифицировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Подписание документа стало важным шагом к активизации взаимодействия Узбекистана со странами Карибского бассейна.
Находящееся в восточной части Карибского моря островное государство Сент-Люсия стало 163-й страной, с которой республика установила дипломатические отношения.