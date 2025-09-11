Минприроды предлагает обсудить проект Экологического кодекса

Исключается обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вести экологический паспорт предприятия по учету данных об используемых природных ресурсах, выбросах и сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду, обращении с отходами, а также об иных видах вредного воздействия на окружающую среду. Оптимизирован перечень объектов, по которым проводится оценка воздействия на окружающую среду.