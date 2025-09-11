Ричмонд
Минприроды предлагает обсудить проект Экологического кодекса

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Источник: БЕЛТА

Проект Экологического кодекса Республики Беларусь сгруппировал положения восьми законов и трех указов Президента. Отмечается, что в целом действующий правовой механизм регулирования природоохранных отношений в законопроекте сохранен. Новшеством является включение положений, касающихся порядка ликвидации накопленного вреда, причиненного окружающей среде, введение углеродного квотирования, регулирование вопросов торговли углеродными единицами.

Исключается обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вести экологический паспорт предприятия по учету данных об используемых природных ресурсах, выбросах и сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду, обращении с отходами, а также об иных видах вредного воздействия на окружающую среду. Оптимизирован перечень объектов, по которым проводится оценка воздействия на окружающую среду.

С учетом практики применения скорректированы отдельные требования в части проведения мониторинга земель, экологических экспертиз, осуществления мероприятий на особо охраняемых природных территориях, ведение учета озоноразрушающих веществ и др.

Организатор общественного обсуждения — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 сентября 2025 года включительно.