Каллас спрогнозировала сроки завершения конфликта на Украине

«Думаю, что реалистичный [сценарий] — это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», — цитирует заявление Каллас «Ура.ру».
Также Каллас допустила возможность, что при неблагоприятном, по ее мнению, сценарии Украина пойдет на территориальные уступки.
Ранее Кая Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента, рассказывая о помощи Украине. В частности, она сообщила, что ЕС направил на поддержку Украины с 2022 года почти 169 млрд евро.
