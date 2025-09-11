Ричмонд
Каллас спрогнозировала сроки завершения конфликта на Украине

По оценке верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, боевые действия на Украине могут продлиться еще пару лет.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Думаю, что реалистичный [сценарий] — это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», — цитирует заявление Каллас «Ура.ру».

Также Каллас допустила возможность, что при неблагоприятном, по ее мнению, сценарии Украина пойдет на территориальные уступки.

Ранее Кая Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента, рассказывая о помощи Украине. В частности, она сообщила, что ЕС направил на поддержку Украины с 2022 года почти 169 млрд евро.

