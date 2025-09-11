Ричмонд
Польша запретила полеты вдоль границ с Белоруссией и Украиной

В Польше после инцидента с беспилотниками введены новые правила использования воздушного пространства вдоль границ с Белоруссией и Украиной. В восточной части страны частично запрещены полеты гражданских бортов и полностью — БПЛА, не относящихся к Минобороны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О введении ограничений сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA), пишет «Интерфакс». Теперь вдоль границ с Украиной и Белоруссией гражданские самолеты не смогут осуществлять полеты в ночное время. Использование гражданских дронов запрещено круглосуточно. На военную авиацию и дроны ВС Польши ограничения не распространяются.

Введение ограничений в PANSA объяснили требованиями государственной безопасности. Запрет будет действовать до 9 декабря 2025 года.

10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства десятками «объектов». Позднее выяснилось, что «объекты» — это дроны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что БПЛА принадлежат России. В Минобороны РФ опровергли информацию польской стороны, объяснив, что дальность российских беспилотников не превышает 700 км. Польша после инцидента с БПЛА потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН.

