Пашинян может встретиться с Путиным во время визита в Москву

Ранее Пашинян сообщил, что собирается посетить в РФ в конце сентября.
«Думаю, глава государства не поехал бы в Москву, если бы подобная встреча не была запланирована… Официальный или рабочий визит главы государства не может проходить без такой встречи», — заявил Симонян.
