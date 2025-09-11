Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Дона представил кандидатов в члены Совета Федерации

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева стали кандидатами для наделения полномочиями члена Совета Федерации от Ростовской области. Соответствующую информацию в облизбирком направил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области. С 2014 по 2015 годы он занимал пост заместителя губернатора региона. В 2016 году господин Ищенко был избран председателем областного Заксобрания, а в 2023 году вновь переизбран на эту должность.

Татьяна Карасева возглавила региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в 2023 году. В 2024 году она вошла в состав Общественной палаты Ростовской области, где руководит комиссией по вопросам интеграции регионов Донбасса и Новороссии, а также поддержки участников специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше