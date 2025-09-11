Врио губернатора Дона представил кандидатов в члены Совета Федерации

Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области. С 2014 по 2015 годы он занимал пост заместителя губернатора региона. В 2016 году господин Ищенко был избран председателем областного Заксобрания, а в 2023 году вновь переизбран на эту должность.
Татьяна Карасева возглавила региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в 2023 году. В 2024 году она вошла в состав Общественной палаты Ростовской области, где руководит комиссией по вопросам интеграции регионов Донбасса и Новороссии, а также поддержки участников специальной военной операции.