Лукашенко — зарубежным дипломатам: Беларусь всегда рада тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы

Президент подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: «Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям толерантности у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся».