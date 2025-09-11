Лукашенко — зарубежным дипломатам: Беларусь всегда рада тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы

«Всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет нашей страны», — обратился к зарубежным дипломатам глава государства.
Президент подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: «Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям толерантности у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся».
Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придерживается миролюбивого внешнеполитического курса, настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров.