Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко — зарубежным дипломатам: Беларусь всегда рада тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда рада тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет нашей страны», — обратился к зарубежным дипломатам глава государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: «Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям толерантности у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся».

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придерживается миролюбивого внешнеполитического курса, настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше