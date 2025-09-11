Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил журналистам французских СМИ, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно. Он добавил, что жители Финляндии в целом чувствуют себя спокойно и уравновешенно, находясь под «постоянной угрозой со стороны России», так как понимают свою задачу по обеспечению безопасности НАТО.