Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: зерна идей о некой «исключительности» снова пустили ростки в умах ряда политиков

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерна идей о некой «исключительности», претензии на «истину в последней инстанции» снова пустили ростки в умах ряда политиков. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Обращаясь к дипломатам, глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами — Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны — 1 сентября.

«Второе событие я не упоминал бы в этот торжественный момент, если бы не усиливающиеся аналогии между нынешними тревожными тенденциями и событиями 30-х годов прошлого века, которые привели к трагическим последствиям для всей планеты, в том числе и для Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

«К сожалению, зерна идей о некой “исключительности”, претензии на “истину в последней инстанции” снова пустили ростки в умах ряда политиков — западных и прозападных, — констатировал глава государства. — Повторение истории в виде строительства посреди Европы реального “железного занавеса” было бы фарсом, если бы не санкционная война и безудержная милитаризация стран Европейского союза».

Александр Лукашенко подчеркнул, что эти процессы отодвинули даже не на второй, а на пятый план действительно важные и глобальные проблемы продовольственной, энергетической, климатической и экологической безопасности, устранения причин бедности, неравенства, неэффективного управления ресурсами.

«Об этом, а также иных системных проблемах, в том числе о повышении роли и эффективности ООН, новых подходах к глобальному управлению сейчас говорят не в Европе, а на других площадках», — сказал Президент.

В этой связи он напомнил о недавнем саммите ШОС в Тяньцзине, виртуальной встречи БРИКС, мероприятии африканских межгосударственных объединений. «В лице Беларуси вы найдете ответственного партнера для работы и по этой, и по двусторонней повестке», — заверил белорусский лидер.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше