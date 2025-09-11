Лукашенко: зерна идей о некой «исключительности» снова пустили ростки в умах ряда политиков

Обращаясь к дипломатам, глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами — Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны — 1 сентября.
«Второе событие я не упоминал бы в этот торжественный момент, если бы не усиливающиеся аналогии между нынешними тревожными тенденциями и событиями 30-х годов прошлого века, которые привели к трагическим последствиям для всей планеты, в том числе и для Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.
«К сожалению, зерна идей о некой “исключительности”, претензии на “истину в последней инстанции” снова пустили ростки в умах ряда политиков — западных и прозападных, — констатировал глава государства. — Повторение истории в виде строительства посреди Европы реального “железного занавеса” было бы фарсом, если бы не санкционная война и безудержная милитаризация стран Европейского союза».
Александр Лукашенко подчеркнул, что эти процессы отодвинули даже не на второй, а на пятый план действительно важные и глобальные проблемы продовольственной, энергетической, климатической и экологической безопасности, устранения причин бедности, неравенства, неэффективного управления ресурсами.
«Об этом, а также иных системных проблемах, в том числе о повышении роли и эффективности ООН, новых подходах к глобальному управлению сейчас говорят не в Европе, а на других площадках», — сказал Президент.