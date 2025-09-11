Ричмонд
Баглан Бекбауов покинул пост вице-министра сельского хозяйства

Астана. 11 сентября. КазТАГ — Баглан Бекбауов покинул пост вице-министра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Источник: gov.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Бекбауов Баглан Абдашимович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК.

говорится в сообщении в четверг

Бекбауов был вице-министром с ноября 2021 года.