Постановлением правительства Республики Казахстан Бекбауов Баглан Абдашимович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК.
Бекбауов был вице-министром с ноября 2021 года.
Астана. 11 сентября. КазТАГ — Баглан Бекбауов покинул пост вице-министра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба премьер-министра.
