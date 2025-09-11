Лукашенко: Беларусь высоко ценит позицию Ватикана против санкций

Сегодня верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Ватикана, Вьетнама, Мали, Мальтийского ордена, Нигера, Словакии, Судана и Эфиопии.
Высоко ценим последовательную, искреннюю позицию Ватикана против санкций. Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий во имя мира в Европе и на планете.
Лукашенко также отметил, что отношения республики со Святым престолом основаны на взаимном уважении, диалоге и традиционных ценностях. При этом подходы по многим международным темам близки или совпадают.
Белорусский лидер подчеркнул, что Минск готов обсуждать с представителем Ватикана любые вопросы глобального и двустороннего формата.
Иньяцио Чеффалиа был назначен на должность посла в Беларусь в марте нынешнего года. Новый нунций — выходец из Италии. Он родился в Палермо в 1975 году и получил сан священника в 2003 году.
С 2006 года — на дипломатической службе у Святого престола. Работал в Эквадоре, Таиланде, в Постоянной миссии Совета Европы в Страсбурге. До назначения в Минск местом службы Чеффалиа была Венесуэла. Церковный дипломат имеет степень доктора канонического права. Знает четыре иностранных языка: албанский, французский, английский, испанский.