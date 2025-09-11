Лукашенко рассчитывает на активизацию взаимодействия с Эфиопией

«Рассчитываю на скорейшую реализацию договоренностей об активизации взаимодействия, достигнутых с премьер-министром вашей страны на площадке БРИКС в Казани, — обратился к послу Президент. — Это возложено персонально на министров иностранных дел. Нужно принимать дорожную карту и продвигаться по всем направлениям — от технического оснащения сельского хозяйства и до обучения эфиопских студентов в белорусских вузах».