Лукашенко рассчитывает на активизацию взаимодействия с Эфиопией

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла Эфиопии Генета Тешоме Жирру, заявил, что рассчитывает на активизацию взаимодействия с этой страной, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Рассчитываю на скорейшую реализацию договоренностей об активизации взаимодействия, достигнутых с премьер-министром вашей страны на площадке БРИКС в Казани, — обратился к послу Президент. — Это возложено персонально на министров иностранных дел. Нужно принимать дорожную карту и продвигаться по всем направлениям — от технического оснащения сельского хозяйства и до обучения эфиопских студентов в белорусских вузах».

Глава белорусского государства также назвал Эфиопию давним и надежным партнером Беларуси в Восточной Африке: «С уважением наблюдаем за независимым внешнеполитическим курсом эфиопских друзей, понимаем и разделяем вашу принципиальную позицию по ключевым вопросам международной повестки».

