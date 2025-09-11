Лукашенко: Братислава мужественно и достойно проводит независимый курс

Президент заметил, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси возложена на его давнего знакомого и опытного государственного деятеля Йозефа Мигаша.
«Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине», — напомнил глава государства.
Президент заявил, что Роберта Фицо снова ждут в Беларуси: «В дружественной атмосфере обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран».