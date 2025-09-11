Ричмонд
Лукашенко: Братислава мужественно и достойно проводит независимый курс

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братислава мужественно и достойно проводит независимый курс. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты посла Словакии, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Президент заметил, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси возложена на его давнего знакомого и опытного государственного деятеля Йозефа Мигаша.

«Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине», — напомнил глава государства.

Президент заявил, что Роберта Фицо снова ждут в Беларуси: «В дружественной атмосфере обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран».

