Токаев планирует принять участие в форуме сотрудничества регионов в ходе визита в Москву

Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию запланирован в ноябре этого года. В рамках визита ожидается участие главы государства в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2025 году состоится в Уральске.
Предстоящий форум будет двадцать первым в истории независимости Казахстана и России. Среди тем для обсуждения на форуме — туризм, энергетика, транспорт, промышленное производство.
В 2024 году президенты Токаев и Путин приняли участие в юбилейном XX Форуме межрегионального сотрудничества в Уфе по видеоконференцсвязи.
О государственном визите казахстанского лидера в Россию сообщил посол республики в Москве Даурен Абаев, выступая на круглом столе по обсуждению послания президента народу Казахстана.