Токаев планирует принять участие в форуме сотрудничества регионов в ходе визита в Москву

АСТАНА, 11 сен — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ходе государственного визита в Москву, сообщили в Акорде.

Источник: Акорда

Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию запланирован в ноябре этого года. В рамках визита ожидается участие главы государства в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

говорится в сообщении

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2025 году состоится в Уральске.

Предстоящий форум будет двадцать первым в истории независимости Казахстана и России. Среди тем для обсуждения на форуме — туризм, энергетика, транспорт, промышленное производство.

В 2024 году президенты Токаев и Путин приняли участие в юбилейном XX Форуме межрегионального сотрудничества в Уфе по видеоконференцсвязи.

О государственном визите казахстанского лидера в Россию сообщил посол республики в Москве Даурен Абаев, выступая на круглом столе по обсуждению послания президента народу Казахстана.