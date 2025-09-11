Мирошник: Киев наращивает количество ударов по гражданскому населению

«По нашим подсчетам, за период переговорной активности Киев увеличил количество обстрелов примерно на четверть», — указал дипломат.
«У нас на сегодняшний день в среднем в сутки по гражданскому населению, по гражданским объектам прилетает где-то до 380, до 400, а есть недели, где почти до 500 боеприпасов по гражданскому населению», — уточнил Мирошник.
По его данным, «сейчас очень сильно усилились обстрелы по Херсонской области». «У нас есть такие города-очаги, которые подвергаются сотням прилетов в сутки. Это города, где на протяжении длительного промежутка времени создаются невыносимые условия для жизни и там идет истребление населения», — рассказал дипломат. «Это Алешки в Херсонской области, это Горловка в Донецкой Народной Республике, это Кременная, Сватово в Луганской Народной Республике», — перечислил он, добавив, что это особо яркие примеры, хотя есть и еще аналогичные места. «То есть у них не проходит дня без того, чтобы там не было прилетов, не было убийств, не было ударов по гражданскому населению», — подчеркнул Мирошник.
Полный текст интервью будет опубликован позднее.