Президент Беларуси Александр Лукашенко определил, что будет с туризмом в Беларуси. О соответствующем указе президента (№ 329 от 10 сентября 2025-го), сообщила пресс-служба президента.
Согласно указу, теперь в Беларуси Национальное агентство по туризму Минспорта будет напрямую переподчинено правительству страны.
Также документ наделил Нацагентство по туризму полномочиями по госрегулированию и проведению единой государственной политики в туристической сфере.
Еще Агентство по туризму станет координировать деятельность республиканских органов госуправления, местных властей, принимать нормативные правовые акты, продвигать туристический потенциал Беларуси, как на внешнем и внутреннем туррынках. Также оно будет заниматься разработкой инвестиционных предложений для развития туриндустрии.
При этом сказано, что методическая и координирующая роли по мерам для поддержки сферы туризма, инвестполитики будут обеспечиваться Министерством экономики.
— Указом определены главные задачи на ближайшую пятилетку, — подчеркнули в пресс-службе президента.
Среди таких целей, например, поставлена задача повысить долю вклада туризма в экономику Беларуси почти в 2 раза, достичь доли туризма в ВВП минимум 4,5% к 2030 году.
В пресс-службе также заметили, что с принятием указа в республике будет дан импульс для развития туризма и построения эффективной вертикали управления в этой отрасли на республиканском и региональном уровнях.