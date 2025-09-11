Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко определил, что будет с туризмом в Беларуси

Лукашенко принял новый указ для развития туризма в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко определил, что будет с туризмом в Беларуси. О соответствующем указе президента (№ 329 от 10 сентября 2025-го), сообщила пресс-служба президента.

Согласно указу, теперь в Беларуси Национальное агентство по туризму Минспорта будет напрямую переподчинено правительству страны.

Также документ наделил Нацагентство по туризму полномочиями по госрегулированию и проведению единой государственной политики в туристической сфере.

Еще Агентство по туризму станет координировать деятельность республиканских органов госуправления, местных властей, принимать нормативные правовые акты, продвигать туристический потенциал Беларуси, как на внешнем и внутреннем туррынках. Также оно будет заниматься разработкой инвестиционных предложений для развития туриндустрии.

При этом сказано, что методическая и координирующая роли по мерам для поддержки сферы туризма, инвестполитики будут обеспечиваться Министерством экономики.

— Указом определены главные задачи на ближайшую пятилетку, — подчеркнули в пресс-службе президента.

Среди таких целей, например, поставлена задача повысить долю вклада туризма в экономику Беларуси почти в 2 раза, достичь доли туризма в ВВП минимум 4,5% к 2030 году.

В пресс-службе также заметили, что с принятием указа в республике будет дан импульс для развития туризма и построения эффективной вертикали управления в этой отрасли на республиканском и региональном уровнях.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше