Лукашенко сказал, что Беларусь высоко ценит позицию Ватикана против санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что республика высоко ценит последовательную позицию Ватикана против санкций. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в четверг, 11 сентября 2025 года, принимая верительные грамоты от дипломатов Вьетнама, Мали, Мальтийского ордена, Нигера, Словакии, Судана Эфиопии и Ватикана.
— Высоко ценим последовательную, искреннюю позицию Ватикана против санкций. Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий во имя мира в Европе и на планете, — сказал белорусский президент, обращаясь к новому Апостольскому нунцию в Беларуси Иньяцио Чеффалиа.
