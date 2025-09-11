Ричмонд
Лукашенко сказал, что Беларусь высоко ценит позицию Ватикана против санкций

Александр Лукашенко сказал, что Беларусь высоко ценит последовательную позицию Ватикана против санкций.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что республика высоко ценит последовательную позицию Ватикана против санкций. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в четверг, 11 сентября 2025 года, принимая верительные грамоты от дипломатов Вьетнама, Мали, Мальтийского ордена, Нигера, Словакии, Судана Эфиопии и Ватикана.

— Высоко ценим последовательную, искреннюю позицию Ватикана против санкций. Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий во имя мира в Европе и на планете, — сказал белорусский президент, обращаясь к новому Апостольскому нунцию в Беларуси Иньяцио Чеффалиа.

Ранее мы писали о том, куда можно сходить на День города в Минске 13 сентября 2025 года (полная программа мероприятий — вот тут).

