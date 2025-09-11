В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование

По данным Избирательной комиссии Самарской области, проголосовать дистанционно с помощью электронного устройства смогут пока только избиратели, зарегистрированные на территории городского округа Кинель, где выберут депутатов гордумы. Для этого на портале Госуслуг нужно подать заявление для участия в ДЭГ. По данным на 4 сентября, подано 2 482 заявления. Численность постоянного населения города составляет 57 721 человек.