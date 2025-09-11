Ричмонд
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование

Самарская область вошла в число регионов, где на предстоящих выборах впервые применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Источник: Коммерсантъ

Возможность ДЭГ также появится в Курганской и Магаданской областях, в Северной Осетии и в Удмуртии.

По данным Избирательной комиссии Самарской области, проголосовать дистанционно с помощью электронного устройства смогут пока только избиратели, зарегистрированные на территории городского округа Кинель, где выберут депутатов гордумы. Для этого на портале Госуслуг нужно подать заявление для участия в ДЭГ. По данным на 4 сентября, подано 2 482 заявления. Численность постоянного населения города составляет 57 721 человек.

В Самарской области 12, 13 и 14 сентября пройдут выборы депутатов думы Самары восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

