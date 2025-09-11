Горячую линию по вопросам выборов откроют в Ростовской области

Граждане, участвующие в дистанционном электронном голосовании, смогут задать вопросы о порядке его проведения. Специалисты предоставят необходимую информацию, объяснят процедуру, помогут разобраться в алгоритме действий и ответят на все детализированные вопросы.
Горячая линия будет работать 12, 13 и 14 сентября с 08.00 до 20.00.
Телефоны:
(863) 240−33−50;
(863) 240−18−75;
(863) 240−58−31.
Кроме того, на сайте областного избиркома появился специальный раздел с интерактивной картой, которая показывает места с доступом в интернет. Эта карта позволяет избирателям легко определить, где находится ближайшее место для онлайн-голосования.