Горячую линию по вопросам выборов откроют в Ростовской области

В Ростовской области 12 августа откроется горячая линия, где жители смогут получить ответы на вопросы о дистанционном электронном голосовании.

Граждане, участвующие в дистанционном электронном голосовании, смогут задать вопросы о порядке его проведения. Специалисты предоставят необходимую информацию, объяснят процедуру, помогут разобраться в алгоритме действий и ответят на все детализированные вопросы.

Горячая линия будет работать 12, 13 и 14 сентября с 08.00 до 20.00.

Телефоны:

(863) 240−33−50;

(863) 240−18−75;

(863) 240−58−31.

Кроме того, на сайте областного избиркома появился специальный раздел с интерактивной картой, которая показывает места с доступом в интернет. Эта карта позволяет избирателям легко определить, где находится ближайшее место для онлайн-голосования.