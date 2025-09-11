Путин назвал улучшение демографии в России приоритетной задачей

Глава государства обратился с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка». Текст приветствия зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.
«В центре повестки нынешнего форума — широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой. Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная общенациональная задача», — зачитал Щеголев слова приветствия президента РФ.
Глава государства в приветствии подчеркнул, что в этой работе необходимо в полной мере использовать потенциал государства, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и волонтерского движения.