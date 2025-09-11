Ричмонд
Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией

Латвия полностью закроет воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила телерадиостанция LSM со ссылкой на главу Минобороны Латвии Андриса Спрудса.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, полеты над границей будут запрещены как минимум в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени (совпадает с московским).

Ранее в поселке Малта в Латвии на одном из домов был вывешен флаг Российской империи с надписью «Мы русские. С нами Бог». Полиция начала административный процесс, флаг был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Латвии выдворить 841 гражданина России являются проявлением неонацизма. Она отметила, что никаких правовых оснований для выдворения нет, а действия происходят вопреки нравственности и морали.

