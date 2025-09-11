СМИ: новый премьер Франции предложил французам «пожертвовать» на оборону страны

Лекорню подчеркнул, что речь идет не о закупках вооружений за рубежом, а о «создании богатства» на территории Франции. Также он предположил, что французы могли бы получать «скромный доход» на вложенные средства. В заключении он еще раз отметил, что эта «интересная идея» и такие «патриотичные» шаги помогут перевооружить страну.