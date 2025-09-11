В интервью Лекорню отметил, что государство продолжит вкладывать средства в оборонную промышленность страны и не собирается уклоняться от своих обязанностей. Он также напомнил, что существуют европейские проекты финансирования, за которые отвечает Европейский Совет.
Однако Лекорню признал, что президент Франции попросил его и министра экономики, финансов и промышленности Эрика Ломбара предложить новые варианты финансирования французского ВПК.
По его словам, патриотично настроенные французы могли бы «жертвовать» на долгосрочные программы перевооружения национального ВПК. Он пояснил, что речь идет об оборонной технике, которая может служить от 10 до 40 лет, например авианосцы.
Лекорню подчеркнул, что речь идет не о закупках вооружений за рубежом, а о «создании богатства» на территории Франции. Также он предположил, что французы могли бы получать «скромный доход» на вложенные средства. В заключении он еще раз отметил, что эта «интересная идея» и такие «патриотичные» шаги помогут перевооружить страну.
La Nouvelle France дало краткое резюме своего интервью с Лекорню: «Все знают, что для французов будет плохо, если этот премьер-министр, назначенный Макроном, останется на своем посту».