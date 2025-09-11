Игорь Кобзев проверил работу социальных учреждений Боханского района

«Это одна из лучших школ Иркутской области, расположенных в сельской территории. Два года подряд школьная команда и родительский комитет выигрывают федеральные гранты, в этом году — по линии Движения Первых. Школа агробизнес-образования, это одно из первых учреждений в Иркутской области, которое стало участником проекта более 10 лет назад. Школа интересна ещё и своим национально-региональным компонентом, связанным с пилотным проектом по изучению бурятского языка с пятого до девятый класс, где его изучают на основной ступени обучения», — рассказал минобразования региона Максим Парфенов.