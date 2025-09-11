Игорь Кобзев проверил работу социальных учреждений Боханского района

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил работу социально-культурного центра в селе Александровское и средней школы в селе Хохорск Боханского района. В рабочей поездке главу региона собровождали: депутат Государственной Думы РФ Антон Красноштанов, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, мэр Боханского района Эдуард Коняев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Боханский район является опорной территорией области. Социальные учреждения активно участвуют в региональных проектах. Кроме того, они также получают грантовые средства благодаря активности трудовых коллективов.
«Здесь, в Боханском районе, люди самостоятельно, используя разные инициативные проекты, участвуют в конкурсах получают гранты. Социально-культурный центр села Александровское привели в порядок, улучшили его внутреннее содержание, сейчас это гордость и любовь жителей, где также сохраняют историю села. В школе в Хохорске педагоги, наставники и родители учеников выиграют федеральные гранты, на которые претендовали школы всей страны, получают соответствующее финансирование, покупают оборудование. Такая инициативность позволяет улучшить жизнь людей, реализовать их идеи. Это очень ценно», — отметил Игорь Кобзев.
В 2025 году в социально-культурном центре был переоснащен зрительный зал за счет регионального проекта «Есть решение». Количество зрительских мест увеличилось вдвое: с 76 по 152, установили новые кресла, обновили одежду сцены.
«Коллектив культурного центра очень активный. В рамках регионального инициативного проекта “Есть решение” был выигран грант “Одёжка без застёжки”. Более 2 миллионов рублей из средств областного бюджета в этом году было направлено на приобретение очень комфортных кресел, одежды сцены и мультимедийного оборудования. Ранее Социально-культурный центр отремонтирован за счёт региональной программы “Развитие культуры”. Также были направлены средства на обновление материально-технической базы, приобретены звуковое световое оборудование, компьютеры», — сказала замминкультуры области Светлана Каплина.
В центре проводятся различные мероприятия, в том числе, концерты, гастроли театров. В 2024 году на сцене дома культуры актёры Иркутского областного государственного музыкального театра им. Н. М. Загурского представили постановку «Позывной Тёркин» (12+). Сотрудники Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина проводили интерактивные обучающие игры (12+), литературные квесты со школьниками (12+). В учреждении работает 12 взрослых, молодежных и детских творческих объединений. Для жителей работают выставки об истории села (12+). Глава региона возложил цветы к мемориалу в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В селе Хохорск Игорь Кобзев посетил среднюю школу. 4 сентября губернатор вручил ключи руководству учреждения ключи от новых школьных автобусов. Директор школы Игорь Руденко рассказал, что из всех 212 учеников на подвозе — более 140 из села Хохорск, деревень Харатирген, Русиновка, Нововоскресенка.
«Это одна из лучших школ Иркутской области, расположенных в сельской территории. Два года подряд школьная команда и родительский комитет выигрывают федеральные гранты, в этом году — по линии Движения Первых. Школа агробизнес-образования, это одно из первых учреждений в Иркутской области, которое стало участником проекта более 10 лет назад. Школа интересна ещё и своим национально-региональным компонентом, связанным с пилотным проектом по изучению бурятского языка с пятого до девятый класс, где его изучают на основной ступени обучения», — рассказал минобразования региона Максим Парфенов.
В этом году школа выиграла конкурс первичных отделений Движения Первых (18+). На вырученные деньги в учреждении создадут комнату детских инициатив, а в прошлом году родительский комитет школы поучаствовал в конкурсе родительских инициатив, организованном Российским обществом «Знание». Проект «От маленьких дел к большим перспективам» наряду с ещё тремя школами Приангарья стал победителем в конкурсе.
Из средств областного бюджета школе направлено более 580 тысяч рублей на поддержку реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях региона.
Напомним, губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки проверил построенные по инициативе граждан объекты в Усть-Куте. В 2025 году на реализацию проектов, инициаторами которых стали граждане, Усть-Кутскому району из областного бюджета будет направлено 26,3 млн рублей, из них 16,2 млн рублей — получит Усть-Кут.