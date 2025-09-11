В Минске глава МИД Венгрии Сийярто заявил о провале санкций ЕС

В Минске глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о провале санкций Европейского Союза в отношении Беларуси. Более того, по мнению Петера Сийярто, санкции против Беларуси и России навредили самой европейской экономике. Об этом он заявил в интервью каналу «Первый информационный».
— Даже среди моих коллег-министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как задумывалось, — отметил глава венгерского МИД.
Петер Сийярто добавил, что достаточно обратиться к цифрам статистики, чтобы удостовериться в том, что санкции нанесли вред экономике ЕС.
— Венгрия дала четко понять, что у нас есть красные линии: энергетика, продовольственная безопасность, фармацевтика. И мы эти сферы не даем обложить санкциями. Пока что нам удается, — подчеркнул дипломат.
