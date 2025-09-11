В Минске глава МИД Венгрии Сийярто заявил о провале санкций ЕС

Ранее мы писали о том, какое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты от зарубежных послов, в том числе и от представителя Ватикана (тут про это). Рассказывали мы и полной программе мероприятий, которые пройдут в Минске в День города (читать далее здесь).