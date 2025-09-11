Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске глава МИД Венгрии Сийярто заявил о провале санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии заявил в Минске о провале санкций ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Минске глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о провале санкций Европейского Союза в отношении Беларуси. Более того, по мнению Петера Сийярто, санкции против Беларуси и России навредили самой европейской экономике. Об этом он заявил в интервью каналу «Первый информационный».

— Даже среди моих коллег-министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как задумывалось, — отметил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто добавил, что достаточно обратиться к цифрам статистики, чтобы удостовериться в том, что санкции нанесли вред экономике ЕС.

— Венгрия дала четко понять, что у нас есть красные линии: энергетика, продовольственная безопасность, фармацевтика. И мы эти сферы не даем обложить санкциями. Пока что нам удается, — подчеркнул дипломат.

Ранее мы писали о том, какое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты от зарубежных послов, в том числе и от представителя Ватикана (тут про это). Рассказывали мы и полной программе мероприятий, которые пройдут в Минске в День города (читать далее здесь).

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше