Токаев встретился с участниками Международного форума конституционного правосудия

«Мы ценим исключительную роль Венецианской комиссии и ее образцовую юридическую практику наряду с передовой конституционной политикой других государств как важные ориентиры, определяющие развитие демократических институтов и обеспечивающие устойчивые гарантии прав человека. Отмечая 30-ю годовщину принятия нашей Конституции, мы еще раз подчеркиваем ее основополагающую роль в обеспечении социальной гармонии, стабильности и динамичного развития перед лицом глобальных вызовов», — сказал президент.
Во встрече приняли участие президент Венецианской комиссии Клэр Бази Малори, председатель Федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри, председатель Конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба, председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа.
Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам форума о масштабных политических, экономических и конституционных преобразованиях в Казахстане. Президент отметил, что внесенные поправки в Конституцию усилили роль парламента и правозащитных институтов, а также повысили подотчетность исполнительной власти. Восстановленный Конституционный суд обеспечил более широкий доступ граждан к правосудию.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане реализуется принцип «Закон и порядок»: одновременно с усилением ответственности за правонарушения в обществе последовательно формируется высокая правовая культура.
Он также ознакомил участников встречи с основными положениями своего Послания народу Казахстана.
«Оно отражает нашу приверженность модернизации, инновациям, устойчивому развитию, усилению позиции Казахстана на глобальной арене, и продвижению новых возможностей для международного сотрудничества. Для меня очень важно, что эти приоритеты четко понимаются нашими зарубежными партнерами. Ключевая цель — трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию. Поэтому широкое использование искусственного интеллекта и тотальная цифровизация стали новой национальной идеей», — заявил Токаев.
Отдельно президент прокомментировал предложенную им реформу системы парламентаризма.
«Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель “Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство” по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС», — отметил он.
Президент Венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан, будучи важным партнером Совета Европы, активно участвует в конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы для укрепления верховенства закона.
Председатель Федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри высоко оценил стратегическое сотрудничество Казахстана и Эмиратов.
Глава Конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом следит за общественно-политическими преобразованиями в Казахстане.
Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа напомнил, что прошлогодний визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Улан-Батор дал значительный импульс развитию сотрудничества двух стран.
В завершение встречи глава государства выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия между органами конституционного надзора и пожелал успехов работе форума.