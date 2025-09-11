В Крыму назначили нового вице-премьера

Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность — менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2010 году — частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году — Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова.