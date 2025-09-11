В Казахстане вопрос о парламентской республике не стоит — Токаев

Среди них президент Венецианской комиссии Клэр Бази Малори, председатель Федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри, председатель Конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба, председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа.
Президент отметил, что в республике ценят исключительную роль Венецианской комиссии и ее образцовую юридическую практику наряду с передовой конституционной политикой других государств.
Отмечая 30-ю годовщину принятия нашей Конституции, мы еще раз подчеркиваем ее основополагающую роль в обеспечении социальной гармонии, стабильности и динамичного развития перед лицом глобальных вызовов.
Касым-Жомарт Токаев рассказал о реформах в республике, а также о приоритетах послания народу Казахстана.
Для меня очень важно, что эти приоритеты четко понимаются нашими зарубежными партнерами. Ключевая цель — трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию. Поэтому широкое использование искусственного интеллекта и тотальная цифровизация стали новой национальной идеей.
Говоря о своей инициативе по реформированию парламента, президент подчеркнул, что суть реформы — в укреплении институтов политической системы республики.
Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство» по-прежнему сохраняется.
Предложение провести национальный референдум, считает президент, демонстрирует постоянство этого принципа.
В Казахстане появится министерство по искусственному интеллекту.
Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС.