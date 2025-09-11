Британского посла в США уволили из-за скандала с Эпштейном

Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году, был вновь задержан в США летом 2019-го. Его обвинили в торговле девушками, включая 14-летних, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Считается, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены.