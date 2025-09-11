Ричмонд
Британского посла в США уволили из-за скандала с Эпштейном

МИД Великобритании прекратил полномочия посла в США Питера Мандельсона на фоне скандала вокруг расследования дела инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. О решении глава ведомства сообщил Стивен Доути в палате общин, передает Sky News.

Источник: РБК

Решение принято «в свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах» бывшего посла. Переписка покзывает, что «глубина и масштаб его отношений с Джеффри Эпштейном» значительно разнится с тем, что было известно к моменту его назначения, пояснил Доути.

Среди ключевых причин такого решения было «предположение Мандельсона, что первое осуждение Джеффри Эпштейна было неправомерным и должно быть оспорено». В своих электронных письмах Мандельсон, который когда-то называл Эпштейна своим «лучшим другом», призывал финансиста «бороться за досрочное освобождение» и заверял его, что «твои друзья остаются с тобой и любят тебя», писал Guardian.

Накануне, 10 сентября, премьер Кир Стармер заявил о полном доверии Мандельсону и подчеркнул, что дипломат прошел тщательную проверку перед назначением. Сам Мандельсон в разговоре с «Би-би-си» заявил, что доверился заверениям в невиновности Эпштейна, «которые позже оказались чудовищно ложными». «Его адвокаты утверждали, что это был шантаж, преступный сговор. Я по глупости поверил им на слово, о чем сожалею по сей день», — сказал он.

Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году, был вновь задержан в США летом 2019-го. Его обвинили в торговле девушками, включая 14-летних, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Считается, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены.

Материал дополняется.

