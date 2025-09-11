Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой

«Почему этот процесс по очень чувствительному делу был решен судьей единолично, в то время как их должно было быть три? И это был тот же судья, который ранее участвовал в процессе, где партия “Шор” была признана (в Молдавии — ред.) криминальной организацией, и он был назначен на ее процесс. Это что-то, что никогда бы не случилось в европейской стране или в правовом государстве», — заявил Жюлье, отметив, что процесс имеет «явную политическую окраску».