Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Процесс по делу осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул был проведен со спешкой, документы дела не были предоставлены защите в должные сроки, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье, отметив, что решение по делу Гуцул имеет ясную политическую окраску, поскольку судья был выбран заранее.

Источник: © РИА Новости

«Почему этот процесс по очень чувствительному делу был решен судьей единолично, в то время как их должно было быть три? И это был тот же судья, который ранее участвовал в процессе, где партия “Шор” была признана (в Молдавии — ред.) криминальной организацией, и он был назначен на ее процесс. Это что-то, что никогда бы не случилось в европейской стране или в правовом государстве», — заявил Жюлье, отметив, что процесс имеет «явную политическую окраску».

По его словам, возмутительно, что расследование «велось долгое время в секрете», а документы защите были предоставлены защите «за две недели, притом что в деле 60 тысяч страниц». По его словам, «юридической процесс был проведен со спешкой».

