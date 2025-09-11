Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 11 сентября: главное

У Кремля нет новых комментариев по инциденту с БПЛА в Польше.
Главное, что его [инцидент] комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны, там нечего добавить.
Риторика Варшавы после инцидента с беспилотниками не содержит ничего нового.
Эта риторика характерна для практически всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение.
Даты нового телефонного разговора Путина и Трампа пока нет.
При необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются.
Решение по вопросу об участии Путина в саммите АТЭС в Южной Корее пока не принималось.
Учения «Запад-2025» не нацелены против кого-либо, они нужны для отработки взаимодействия между РФ и Белоруссией.
Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками.
Макроэкономическая ситуация в РФ остается надежной и предсказуемой, несмотря на довольно неспокойное положение дел в мировой экономике.
Это не прерогатива Кремля — считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара, это — рыночные процессы. Безусловно, президент неоднократно говорил о том, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам — не нравится, то — наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или в меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону.
Владимир Путин 11 сентября проведет встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.