Глава МВД Польши: польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок

По словам министра, данная мера не привязана к срокам проведения совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». «Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию», — заявил министр.
10 сентября Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью. В сообщении министерства говорится, что «закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления».
Кроме того, власти Польши ввели ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью до 9 декабря.