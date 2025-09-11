Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Польши: польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщает радиостанция TOK FM.

Источник: БЕЛТА

По словам министра, данная мера не привязана к срокам проведения совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». «Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию», — заявил министр.

10 сентября Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью. В сообщении министерства говорится, что «закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления».

Кроме того, власти Польши ввели ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью до 9 декабря.