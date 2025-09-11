Госсовет Крыма принял рад законов и соглашений

Приняты поправки в республиканские законы о туристской деятельности, об образовании, о добровольной пожарной охране, а также в законы об административных правонарушениях и регулировании земельных отношений. Изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным и обеспечивают стабильность правоприменительной практики.