Госсовет Крыма принял рад законов и соглашений

Согласно утвержденной повестке дня, депутаты поддержали присвоение звания «Почетный гражданин Республики Крым» кинорежиссеру Никите Михалкову и летчику-космонавту Василию Циблиеву. Также согласовано назначение министра внутренней политики, информации и связи Альберта Куршутова на пост заместителя председателя Совета министров РК.
Социальная сфера и поддержка граждан.
Законодатели приняли во втором чтении изменения в закон о квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, а также поправки, касающиеся капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Отдельно утвержден закон о признании утратившими силу ряда положений, связанных с наделением муниципалитетов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства. Как отметили на заседании, это позволит обновить нормативную базу и повысить эффективность расходования бюджета, при этом объем мер соцподдержки для граждан останется прежним.
Экономика и творческие индустрии.
В первом чтении одобрены законопроекты о муниципальной службе, денежном содержании госслужащих, изменении нормативов отчислений в местные бюджеты, патентной системе налогообложения и прожиточном минимуме.
Особое внимание привлек закон о развитии творческих индустрий. Документ направлен на сохранение культурного наследия Крыма, создание условий для самореализации граждан, поддержку малого бизнеса и привлечение инвестиций в культурно-инновационный сектор.
Туризм, образование и правопорядок.
Приняты поправки в республиканские законы о туристской деятельности, об образовании, о добровольной пожарной охране, а также в законы об административных правонарушениях и регулировании земельных отношений. Изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным и обеспечивают стабильность правоприменительной практики.
Имущественные вопросы.
Большой блок заседания был посвящен имущественным решениям. Депутаты согласовали передачу ряда объектов недвижимости и земельных участков из республиканской собственности в муниципальную — в частности, в Симферополь, Керчь, Ялту, Джанкой и другие муниципалитеты.
Также внесены изменения в прогнозный план приватизации на 2025 год и уточнены характеристики ряда объектов.
Межрегиональное сотрудничество.
Госсовет утвердил соглашение о сотрудничестве с Витебским областным советом депутатов в Беларуси и поддержал соглашение с Законодательным собранием Нижегородской области, заключенное в рамках форума регионов России и Беларуси.