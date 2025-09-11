Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат

«Лишение Гуцул свободы лишает народ Гагаузии избранного кандидата, чем нарушает его права. Нападая на нее, они нарушают собственную конституцию, так как она — избранный представитель признанной территории. Юридическая система используется как оружие против меньшинств. Гуцул страдает от того, что является представителем меньшинства», — сказал адвокат на пресс-конференции в Париже.
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.Читать дальше