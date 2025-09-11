Ричмонд
Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул лишает народ Гагаузии избранного им кандидата, чем нарушает его права и молдавскую конституцию, заявил адвокат Гуцул Гонсало Бойе.

Источник: © РИА Новости

«Лишение Гуцул свободы лишает народ Гагаузии избранного кандидата, чем нарушает его права. Нападая на нее, они нарушают собственную конституцию, так как она — избранный представитель признанной территории. Юридическая система используется как оружие против меньшинств. Гуцул страдает от того, что является представителем меньшинства», — сказал адвокат на пресс-конференции в Париже.

