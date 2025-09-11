Лукашенко заявил о большом интересе к США в сфере экономики

Экономику глава государства назвал важнейшим вопросом. «Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики», — сказал Александр Лукашенко.