Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко провел встречу с заместителем спецпосланника президента США по Украине

Лукашенко провел в Минске встречу с заместителем спецпосланника президента США по Украине, встреча длилась около пяти часов — «Пул Первого».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

Встреча длилась около пяти часов. Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко поблагодарил Дональда Трампа за усилия, которые он предпринимает в направлении установления мира в разных точках планеты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше