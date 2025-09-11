Лукашенко провел встречу с заместителем спецпосланника президента США по Украине

Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Встреча длилась около пяти часов. Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко поблагодарил Дональда Трампа за усилия, которые он предпринимает в направлении установления мира в разных точках планеты.
