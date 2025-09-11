Ричмонд
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не дают разрешения европейским адвокатам посетить осужденную на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьме, запрашивают даже дипломы адвокатов об их образовании, сообщил ее адвокат Уильям Жюлье.

Источник: © РИА Новости

«Гуцул содержится в крайне жестких условиях, это крайне тяжело для неё. Я надеюсь, что мы сможем вскоре посетить ее. Мы уже неделями ждем разрешений от властей Молдавии. Они требуют даже дипломы», — сказал Жюлье на пресс-конференции в Париже.

Адвокат выразил недоумение в связи с этой ситуацией. По его словам, его адвокатское удостоверение дает ему «пропуск в любую европейскую тюрьму», но не в эту.

