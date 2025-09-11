В августе, как утверждает Игнатиус, Тель-Авив и Вашингтон дали обещание катарским чиновникам, но в итоге оно оказалось пустым звуком. Для Катара нападение 9 сентября стало печальным итогом агрессивных попыток помочь администрации Трампа заключить мирные соглашения не только в Газе, но и в конфликтах между Руандой и Демократической Республикой Конго, Арменией и Азербайджаном. По словам катарских и американских официальных лиц, Доха также помогла освободить американских заключенных в Венесуэле и России.