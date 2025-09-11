WP: удар по руководству ХАМАС в Дохе стал редкой тактической ошибкой Израиля

Израиль нанес удар по представителям ХАМАС, когда они собрались в Дохе, чтобы обсудить «окончательное предложение» президента США Дональда Трампа о прекращении огня, которое было передано им в понедельник премьер-министром Катара Мохаммедом ибн Абдулрахманом Аль Тани. По словам представителя Катара, звонок из Белого дома с предупреждением о нападении поступил только на фоне звуков взрывов, говорится в статье.
Согласно ХАМАС, в результате удара погибли пять человек: сын одного из лидеров группировки Халиля аль-Хайи, три телохранителя и сотрудник службы безопасности Катара.
Официальные лица Катара отреагировали шоком и ощущением предательства. Израильский удар по Дохе подорвет роль Катара как посредника в конфликте и лишит участников переговоров самого надежного канала общения с лидерами ХАМАС, предполагает автор.
Катар, по сведениям Игнатиуса, опасался нападения после того, как 31 августа начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир предупредил, что «большая часть оставшегося руководства ХАМАС находится за границей, но мы доберемся и до них».
В августе, как утверждает Игнатиус, Тель-Авив и Вашингтон дали обещание катарским чиновникам, но в итоге оно оказалось пустым звуком. Для Катара нападение 9 сентября стало печальным итогом агрессивных попыток помочь администрации Трампа заключить мирные соглашения не только в Газе, но и в конфликтах между Руандой и Демократической Республикой Конго, Арменией и Азербайджаном. По словам катарских и американских официальных лиц, Доха также помогла освободить американских заключенных в Венесуэле и России.
Автор сравнил его с капитаном Ахавом из романа Германа Мелвилла «Моби Дик», который идет ва-банк в погоне за Белым китом. Учитывая, что Нетаньяху собственноручно разрушил катарский и, вероятно, египетский каналы связи с руководством ХАМАС, он катастрофически сузил набор возможных вариантов для Тель-Авива. Единственным выходом для Израиля, по мнению Игнатиуса, сейчас, возможно, станет повторная военная оккупация большей части Газы — то, чего, по словам израильских официальных лиц, они очень хотели бы избежать.