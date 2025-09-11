Лукашенко передали письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями

«Прежде всего, господин Президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа вам», — сказал представитель Президента США.
В письме, в частности, говорится: «Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа. — Прим. БЕЛТА) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения».
«При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси», — отреагировал на это Александр Лукашенко.
В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: «Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями».
«Следит, молодец!» — отметил Президент Беларуси.
«Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси», — говорится в письме.
Джон Коул особо отметил тот факт, что Президент США в конце подписал письмо «Дональд». «Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы», — пояснил представитель американского лидера.