Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко передали письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Президента США Джон Коул на встрече в Минске передал Президенту Беларуси Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Прежде всего, господин Президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа вам», — сказал представитель Президента США.

В письме, в частности, говорится: «Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа. — Прим. БЕЛТА) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения».

«При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси», — отреагировал на это Александр Лукашенко.

В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: «Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями».

«Следит, молодец!» — отметил Президент Беларуси.

«Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси», — говорится в письме.

Джон Коул особо отметил тот факт, что Президент США в конце подписал письмо «Дональд». «Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы», — пояснил представитель американского лидера.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше