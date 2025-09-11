Лукашенко передали письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями

В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: «Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями».