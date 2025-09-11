Самарский губернатор вручил госнаграды сотрудникам АВТОВАЗа

Предприятие объединило в себе автозавод и более 45 тысяч работников. Завод обеспечивает наибольшую производственную мощность и создает более 1 млн автомобилей ежегодно. Несмотря на внешнее давление, производство запустило производство семейства LADA ISKRA. Также в рамках ПМЭФ-2025 состоялась премьера городского кроссовера LADA AZIMUT.