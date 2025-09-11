Самарский губернатор вручил госнаграды сотрудникам АВТОВАЗа

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ». Глава региона вручил госнаграды отличившимся сотрудникам 11 сентября.
— Искренне рад принимать участие в этой встрече. Для руководства региона, для меня лично она крайне важна. Конференция — эффективная площадка для диалога между администрацией предприятия, профсоюзом и трудовым коллективом, — отметил глава региона.
Предприятие объединило в себе автозавод и более 45 тысяч работников. Завод обеспечивает наибольшую производственную мощность и создает более 1 млн автомобилей ежегодно. Несмотря на внешнее давление, производство запустило производство семейства LADA ISKRA. Также в рамках ПМЭФ-2025 состоялась премьера городского кроссовера LADA AZIMUT.
В ходе конференции 25 сотрудников завода были награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.