Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита Гуцул готовит жалобы в ЕСПЧ

Команда защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над апелляцией в Молдавии и жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ, на её приговор к семи годам лишения свободы. Об этом РИА Новости заявил адвокат Уильям Жюлье.

«Совместно с молдавскими адвокатами мы работаем над заявкой на апелляцию (в Молдавии. — RT), параллельно с этим мы работаем над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ. Мы ещё не решили, будем ли дожидаться окончательного приговора (апелляционного суда. — RT) или сделаем это заранее», — сообщил он.

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше