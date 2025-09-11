Защита Гуцул готовит жалобы в ЕСПЧ

«Совместно с молдавскими адвокатами мы работаем над заявкой на апелляцию (в Молдавии. — RT), параллельно с этим мы работаем над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ. Мы ещё не решили, будем ли дожидаться окончательного приговора (апелляционного суда. — RT) или сделаем это заранее», — сообщил он.