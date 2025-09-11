Лукашенко готов обсудить с США вопрос с заключенными: «Большая сделка, как говорит Трамп»

— Я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных — Господь с вами. Давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп. Большую сделку, он это так называет, — сказал Лукашенко.