Лукашенко готов обсудить с США вопрос с заключенными: «Большая сделка, как говорит Трамп»

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов обсудить с США вопрос с заключенными. Об этом белорусский лидер заявил в четверг, 11 сентября 2025 года, в ходе встречи с представителем президента США Джоном Коулом, которая прошла во Дворце Независимости. На кадрах видео, которое размещено в телеграм-канале «Пул Первого», Александр Лукашенко тепло приветствует Джона Коула и членов американской делегации.
Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с США, в том числе и по вопросам освобождения заключенных.
— Я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных — Господь с вами. Давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп. Большую сделку, он это так называет, — сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко подчеркнул, что осужденные отбывают наказания не за политику.
— У нас нет статей таких в Уголовном кодексе, — сказал президент.
Лукашенко добавил, что если президент США будет в этом заинтересован, то белорусская сторона готова предоставить информацию — «суть его правонарушений и преступлений» — по каждому человеку.
Также, как сообщил Коул, президент Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа». Тем временем Александр Лукашенко сказал, за что благодарит Дональда Трампа.
