США сняли санкции с «Белавиа»

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с “Белавиа”. Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: “Сделайте это немедленно”. В отношении “Белавиа”. Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», — подчеркнул Джон Коул.