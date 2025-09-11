Ричмонд
США сняли санкции с «Белавиа»

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель Президента США Джон Коул, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с “Белавиа”. Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: “Сделайте это немедленно”. В отношении “Белавиа”. Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», — подчеркнул Джон Коул.

