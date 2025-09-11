Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Первостепенной задачей для парламентариев остается обеспечение нормативной базой исполнительной власти и принятие бюджета республики на 2026 год», — написал он в своем ТГ-канале.

Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма.

Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития.

«Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны», — отметил он.

По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.