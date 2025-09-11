Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию

«Первостепенной задачей для парламентариев остается обеспечение нормативной базой исполнительной власти и принятие бюджета республики на 2026 год», — написал он в своем ТГ-канале.
Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма.
Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития.
«Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны», — отметил он.
По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.