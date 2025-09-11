Лукашенко: Беларусь готова заключить «большую сделку» с США по осужденным

Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, «заложников» или «политзаключенных», и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально.
Лукашенко обратил внимание, что представители белорусской оппозиции за рубежом также контактируют с американцами по этому вопросу и хотят «примазаться к теме». Глава государства отметил, что белорусские власти ― абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях.
Тем более они не за политику осуждены, у нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду (Трампу) интересно — наверное, не очень — мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений.
Президент добавил, что готов обсудить вопрос освобождения этих граждан.
И, если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить) — большую сделку.
Переговоры по заключенным
Тему освобождения ряда осужденных президенты Беларуси и США обсуждали в личном телефонном разговоре, который состоялся 15 августа. Трамп поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных — они были освобождены в июне. Среди них — блогер Сергей Тихановский.
Кроме того, лидеры стран говорили о возможности освобождения еще 1300 осужденных.
Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда.
Также глава государства отметил, что белорусское общество может не поддержать освобождение бандитов, которые «жгли и взрывали».
Президент США Дональд Трамп в свою очередь 6 сентября подтвердил, что Вашингтон обсуждает с Минском освобождение части заключенных.