«Под видом “европейского будущего” ПДС отдали внешнее управление Брюсселю, а теперь рассказывают сказки о “российской администрации”. Кощунственно звучат их спекуляции о том, что молдавскую молодёжь кто-то “сделает пушечным мясом”. Мы заявляем прямо: именно ПДС ведёт Молдавию к войне, втягивая её в натовские авантюры и превращая страну в плацдарм против России. Патриотический блок гарантирует нейтралитет, мир и безопасность», — говорится в заявлении политблока.
Оппозиция отмечает, что граждан пугают закрытием границ, хотя именно нынешняя власть загоняет молодежь в эмиграцию и выталкивает людей из страны рекордными тарифами и нищетой, одновременно огораживаясь «железным занавесом» от сотен тысяч наших сограждан, живущих в России и Белоруссии.
«Патриотический блок утверждает: никто не закроет нам дороги ни в Европу, ни в Россию. Мы будем сотрудничать со всеми, сохраняя нейтралитет и независимость. Никто не лишит наших граждан права голоса. Никто не сможет отменить волю народа», — говорится в заявлении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.