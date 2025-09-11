В Новосибирске незрячим избирателям помогут проголосовать самостоятельно

Как отметили организаторы, право на участие в голосовании должно быть реализовано каждым избирателем максимально самостоятельно и конфиденциально. Для этого предложено внедрить специальные трафареты со шрифтом Брайля, которые позволят незрячим людям самостоятельно заполнить бюллетень и сохранить тайну голосования.