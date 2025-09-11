В Новосибирске незрячим избирателям помогут проголосовать самостоятельно

На избирательных участках предложили использовать трафареты со шрифтом Брайля, чтобы люди с нарушением зрения могли голосовать без посторонней помощи.
Избирательная комиссия Новосибирской области совместно со специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих провела вебинар, посвящённый правам граждан с ограниченными возможностями на выборах, пишет Сиб.фм.
Как отметили организаторы, право на участие в голосовании должно быть реализовано каждым избирателем максимально самостоятельно и конфиденциально. Для этого предложено внедрить специальные трафареты со шрифтом Брайля, которые позволят незрячим людям самостоятельно заполнить бюллетень и сохранить тайну голосования.
Отдельное внимание на встрече уделили вопросам этики: как правильно предложить помощь, сопроводить незрячего избирателя и обеспечить его безопасность на участке. Всё это, по словам специалистов, позволит сделать процесс голосования для слабовидящих жителей области комфортным и доступным.